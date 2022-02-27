Galatasaray'ın VAR ile kazandığı penaltı

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun yerde kalmasıyla Çaykur Rizespor maçında ikinci kez penaltı kazandı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın VAR ile kazandığı penaltı
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27 Şubat 2022 20:34
Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle ikinci kez penaltı kazandı.

Karşılaşmanın 67. dakikasında soldan ceza sahasına giren Kerem, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce devam kararı veren hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörde izledi ve beyaz noktayı gösterdi.

Galatasaray'da ikinci penaltıda topun başına geçen Ryan Babel, skoru 2-2'ye getirdi.

BAFETIMBI GOMIS KAÇIRDI

Sarı-kırmızılılar, 63'te kaleci Tarık'ın Gomis'e müdahalesinin ardından penaltı kazandı. Ancak Bafetimbi Gomis penaltıdan yararlanamadı.



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