Galatasaray'ın VAR ile kazandığı penaltı

Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle ikinci kez penaltı kazandı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında soldan ceza sahasına giren Kerem, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce devam kararı veren hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörde izledi ve beyaz noktayı gösterdi.
Galatasaray'da ikinci penaltıda topun başına geçen Ryan Babel, skoru 2-2'ye getirdi.
BAFETIMBI GOMIS KAÇIRDI
Sarı-kırmızılılar, 63'te kaleci Tarık'ın Gomis'e müdahalesinin ardından penaltı kazandı. Ancak Bafetimbi Gomis penaltıdan yararlanamadı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında soldan ceza sahasına giren Kerem, Çaykur Rizespor kalecisi Tarık Çetin'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce devam kararı veren hakem Ümit Öztürk, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu monitörde izledi ve beyaz noktayı gösterdi.
Galatasaray'da ikinci penaltıda topun başına geçen Ryan Babel, skoru 2-2'ye getirdi.
BAFETIMBI GOMIS KAÇIRDI
Sarı-kırmızılılar, 63'te kaleci Tarık'ın Gomis'e müdahalesinin ardından penaltı kazandı. Ancak Bafetimbi Gomis penaltıdan yararlanamadı.