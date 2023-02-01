Galatasaray'ın Ümraniyespor maçında penaltı beklediği pozisyon

Galatasaray, Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçın ilk yarısında penaltı bekledi. Ayrıntılar...

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın Ümraniyespor maçında penaltı beklediği pozisyon
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01 Şubat 2023 20:30
Süper Lig'de Galatasaray'ın Hangi Kredi Ümraniyespor ile oynadığı maçın ilk yarısında sarı-kırmızılılar penaltı bekledi.

Ümraniyespor, 11. dakikada Umut Nayir'in golüyle öne geçti. Ancak Galatasaray cephesi, pozisyon öncesinde Emre Taşdemir'in ceza sahasında yerde kaldığını belirterek penaltı bekledi.

Orta hakem Cihan Aydın, VAR hakemi Özgür Yankaya ile görüştü ve golün geçerli olduğunu söyledi.

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