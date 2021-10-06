Galatasaray'ın tarihi NFT koleksiyonunun 2. bölümü arza sunuluyor

Galatasaray'ın kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'in anısına çıkartılan NFT koleksiyonunun ikinci bölümü arza sunuluyor.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın tarihi NFT koleksiyonunun 2. bölümü arza sunuluyor
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06 Ekim 2021 16:50
Galatasaray'ın kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen'in anısına çıkartılan NFT koleksiyonunun ikinci bölümü 8 Ekim günü arz ediliyor. İlk bölümü 1 Ekim günü satışa sunulan NFT koleksiyonu, Galatasaray taraftarının yoğun ilgisi neticesinde dünya rekoru kırarak sadece 59 saniye içerisinde satın alınmıştı.

NFT koleksiyonunun ikinci bölümü, 8 Ekim tarihinde 500 adet olarak arz edilecek. NFT'lerin her biri 600 EUR fiyatla satışa çıkartılacak.

Her NFT arzının Shirtum'un web sitesinde özel bir açılış sayfası olacak. Taraftarlar, NFT'nin resmine tıkladığında Shirtum platformundaki Galatasaray açılış sayfasına yönlendirilecek ve burada NFT'yi kredi veya banka kartı ile satın alarak, hem bir tarihi anın sahibi olacaklar hem de kulüplerine katkıda bulunacaklar. Ali Sami Yen NFT koleksiyonunun üçüncü bölümünün arzı ise 15 Ekim tarihinde gerçekleşecek.

NFT arzları için Shirtum bir ön kayıt sayfası da hazırladı.

Sayfaya aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilir:

NFT arzı için ön kayıt sayfası: http://bit.ly/3igqhsI


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