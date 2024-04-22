Galatasaray'ın Süper Kupa törenine 'konsantrasyon' engeli

Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının skoru 3-0 Galatasaray galibiyetiyle tescillenmiş ve sarı kırmızılı kulüp kupayı müzesine götürmüştü.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trendyol Süper Lig'de dün sahasında Pendikspor'u konuk eden Galatasaray'da, Süper Kupa'nın RAMS Park'a getirilmesi ve taraftar önünde kaldırılması gündeme geldi.
Ancak hem yönetim hem de teknik heyet, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördükleri Pendikspor maçına motive oldu ve Süper Kupa kutlamasıyla konsantrasyon bozmak istemedi.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trendyol Süper Lig'de dün sahasında Pendikspor'u konuk eden Galatasaray'da, Süper Kupa'nın RAMS Park'a getirilmesi ve taraftar önünde kaldırılması gündeme geldi.
Ancak hem yönetim hem de teknik heyet, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördükleri Pendikspor maçına motive oldu ve Süper Kupa kutlamasıyla konsantrasyon bozmak istemedi.