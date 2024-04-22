Galatasaray'ın Süper Kupa törenine "konsantrasyon" engeli

Galatasaray'ın Pendikspor'u konuk ettiği maç öncesi Süper Kupa için tören yapılması bekleniyordu ancak sarı kırmızılı yönetim ve teknik heyetin ortak kararıyla bu organizasyondan şimdilik vazgeçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Süper Kupa törenine 'konsantrasyon' engeli
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22 Nisan 2024 09:05
Fenerbahçe'nin sahadan çekilmesiyle yarıda kalan Süper Kupa maçının skoru 3-0 Galatasaray galibiyetiyle tescillenmiş ve sarı kırmızılı kulüp kupayı müzesine götürmüştü.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trendyol Süper Lig'de dün sahasında Pendikspor'u konuk eden Galatasaray'da, Süper Kupa'nın RAMS Park'a getirilmesi ve taraftar önünde kaldırılması gündeme geldi.

Ancak hem yönetim hem de teknik heyet, şampiyonluk yolunda kritik viraj olarak gördükleri Pendikspor maçına motive oldu ve Süper Kupa kutlamasıyla konsantrasyon bozmak istemedi. 

 
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