Galatasaray'ın stoperlerinin muhteşem gol karnesi!

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü ilk 45 dakikada bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Sarı - kırmızılıların ikinci golü Kolombiyalı stoper Davinson Sanchez'den geldi. Başarılı oyuncunun bu golüyle sürpriz bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Galatasaray'ın stoperlerinin muhteşem gol karnesi!
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19 Şubat 2024 12:04
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü'ne konuk oldu. Sarı - kırmızılılar 13. dakikada Kerem Demirbay, 14. dakikada Davinson Sanchez ve 39. dakikada Mauro Icardi'nin penaltıdan attığı gollerle ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

Karşılaşmanın ikinci yarısı da sarı - kırmızılıların kontrolünde geçti. Galatasaray zorlu deplasmanda üç puanla ayrılmayı başardı.

STOPERLERDEN ŞAŞIRTAN RAKAM

Galatasaray'ın Ankara Eryaman Stadyumu'nda bulduğu ikinci golde Davinson Sanchez'in imzası vardı. Kolombiyalı stoper bu golle birlikte Süper Lig'de ikinci toplamda ise üçüncü golüne imza attı.

Sarı - kırmızılılar bu sezon stoperleriyle bulduğu gollerle dikkat çekiyor. Abdülkerim Bardakcı da Süper Lig'de üç gole imza attı. Bu rakam Victor Nelsson'da iki. Kaan Ayhan ise bir gol ve bir asistlik bir performansa imza attı. Galatasaray stoperlerinin tüm kulvarlarda toplamda 14 gole doğrudan etki etti.

Abdülkerim Bardakcı: 33 maç 5 gol
Davinson Sanchez: 23 maç üç gol 2 asist
Victor Nelsson: 33 maç 2 gol
Kaan Ayhan: 34 maç 1 gol 1 asist

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