Galatasaray'ın Süper Lig'deki dikkat çeken serisi Beşiktaş derbisinde son buldu.
20 maçtır ilk golü atan Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında evinde Beşiktaş'ı ağırladığı mücadelede bu kez öne geçemedi.
Karşılaşmanın 12. dakikasında Beşiktaş Tammy Abraham ile golü buldu ve Galatasaray'ın 20 maçlık "ilk golü atma" serisi sona erdi.
Galatasaray'ın serisi sona erdi!
Galatasaray'ın 20 maçlık ilk gol serisi Beşiktaş derbisinde Tammy Abraham'ın golüyle son buldu.
