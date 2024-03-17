Galatasaray'ın serisi 18'e yükseldi

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup ederek yenilmezlik serisini 18 maça çıkardı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın serisi 18'e yükseldi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Mart 2024 18:34
Son güncelleme 17 Mart 2024 19:09
Kasımpaşa'yı 4-3 mağlup eden Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı son 18 müsabakada mağlup olmadı.

Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom" ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a mağlup olduktan sonra çıktığı maçlarda 16 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Bu arada Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çeken Galatasaray, ilk kez 3 gol yedi.

SON 11 MAÇTA GALİBİYET

Galatasaray ayrıca, Trendyol Süper Lig'de yaptığı son 11 maçtan galip ayrıldı.

Son olarak Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan sarı-kırmızılı takım, sonrasındaki 11 resmi maçı da kazandı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery