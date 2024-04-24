Galatasaray'ın müthiş ikilisi: Icardi & Mertens!

Galatasaray'da son 5 maçı boş geçmeyen Mauro Icardi ile Dries Mertens 24. şampiyonluk yürüyüşüne damga vuruyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın müthiş ikilisi: Icardi & Mertens!
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24 Nisan 2024 13:16
Son güncelleme 24 Nisan 2024 13:18
Şampiyonlukta geri sayıma geçen Galatasaray'da iki yıldız son haftalara damga vurdu.

Takımın en kritik ismi olarak gösterilen Mauro Icardi'ye Dries Mertens de eşlik etmeye başladı. Muhteşem ikili, son 5 maçta skora katkı vermeyi başardı.

Icardi, 6 gol ve 1 asistle oynarken; Mertens ise 2 gol ve 5 asistle şov yaptı. İki oyuncu, takımın en önemli hücum bağlantıları arasına da girdi. Mertens ligdeki 11 asistinin 5'ini İcardi'ye yaptı. Şampiyonluk yolunda takımı sırtlayan iki yıldız, son haftalarda da takımın en büyük güvenceleri olacak.

ICARDI ÇILGINLIĞI

7'den 70'e herkesin sevgilisi olan Mauro Icardi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na damga vurdu. Birçok okulda Arjantinli'yle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı eşliğinde gösteriler yapıldı. Çocuklar hep birlikte İcardi'nin sevincini yaparken; 23 Nisan için mesaj yayınlayan Tangocu sosyal medyadan bu anları da paylaştı.

Icardi'nin 23 Nisan mesajına F.Bahçe U19 Takımı'nı da eklemesi dikkat çekti.  

 
 

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