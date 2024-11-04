Galatasaray'ın kış kılavuzu yazdan!

Galatasaray yönetimi, ara transfer döneminde de yaz aylarındaki formülü uygulayacak.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kış kılavuzu yazdan!
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04 Kasım 2024 10:18
Galatasaray yönetimi yaz transfer döneminde kadroya katılan oyunculardan çok memnun…

Sarı-kırmızılı idareciler yaz aylarında taraftarın eleştiri oklarının hedefindeydi. Galatasaray yönetimi, Gabriel Sara başta olmak üzere yeni transferlerin eleştirileri haksız çıkardığı kanısında. Saha içi performansın yanı sıra Florya'da aile ortamının yakalandığı inancı, yönetim arasında paylaşıldı.

"BİR DAHA ZAHA, ZIYECH, TETE YOK!"

Galatasaraylı idareciler, bir önceki yaz transfer edilen Wilfried Zaha, Hakim Ziyech, Tete, Tanguy Ndombele gibi oyuncularla çalışmayı planlamıyor.

DEVRE ARASINDA BENZER YOL

Yüksek yıllık ücretli oyuncu sayısının takım içinde huzuru bozduğunu düşünen sarı-kırmızılı yönetim devre arasında da benzer bir yol izleyecek.

Galatasaray ocak ayı transfer döneminde kendini kanıtlamak isteyen oyunculara yönelecek. 

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