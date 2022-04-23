Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı

Spor Toto Süper Lig'de Altay ile karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.
Gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı, tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosuna alınmadı.
Karşılaşma için cumartesi İzmir'e gidecek Galatasaray'ın, kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu:
Gribal enfeksiyon geçiren Taylan Antalyalı, tedavisine devam edilen Sofiane Feghouli'nin yanı sıra Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz kamp kadrosuna alınmadı.
Karşılaşma için cumartesi İzmir'e gidecek Galatasaray'ın, kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:
Fernando Muslera, Omar Elabdellaoui, Alpaslan Öztürk, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Ryan Babel, Mustafa Muhammed, İsmail Çipe, Erick Pulgar, Bafetimbi Gomis, Ömer Bayram, Berkan Kutlu, Victor Nelsson, Inaki Pena, Alexandru Cicaldau, Marcao Teixeira, Emre Kılınç, Arda Turan, Halil Dervişoğlu, Semih Kaya, Sacha Boey.
İşte Galatasaray'ın kamp kadrosu: