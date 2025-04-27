Galatasaray'ın kalan 5 maçlık fikstürü!

Galatasaray, 33. haftada deplasmanda eflatun-sarılı takımı 5-1 yenerek son 5 haftaya 5 puan önde girdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın kalan 5 maçlık fikstürü!
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27 Nisan 2025 23:14
Galatasaray, ikas Eyüpspor'u yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.

Sarı-lacivertliler, 5 puan geride girdiği 33. haftada dün deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bundan 1 gün sonra Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.

Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık sürecinde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.



 
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