Galatasaray'ın kalan 5 maçlık fikstürü!

Galatasaray, ikas Eyüpspor'u yenerek en yakın takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını korudu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Sarı-lacivertliler, 5 puan geride girdiği 33. haftada dün deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bundan 1 gün sonra Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.
Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık sürecinde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.
Sarı-lacivertliler, 5 puan geride girdiği 33. haftada dün deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenerek maç fazlasıyla puan farkını 2'ye indirdi. Bundan 1 gün sonra Eyüpspor deplasmanına çıkan Galatasaray, sahadan 4-1 galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e yükseltti.
Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık sürecinde sırasıyla Net Global Sivasspor (E), Trabzonspor (D), Bellona Kayserispor (E), Göztepe (D) ve RAMS Başakşehir (E) maçlarını oynayacak.