Galatasaray'ın Kadıköy performansı!

Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda başarılı sonuçlar alıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray'ın Kadıköy performansı!
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22 Eylül 2024 01:52
Galatasaray, son dönemde Fenerbahçe ile deplasmanda yaptığı maçlarda aldığı iyi sonuçlarla dikkati çekiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, Kadıköy'de çıktığı son 8 derbide sadece 1 kez mağlup oldu. Üç beraberliği bulunan Galatasaray, dördüncü kez galip geldi.

Ülker Stadı'nda son 2 derbide 3-0 ve 0-0'lık sonuçlar alan "Cimbom", üçüncü müsabakayı 3-1 kazandı.

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