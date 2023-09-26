Galatasaray'ın İstanbulspor maçında kaçırdığı penaltı!

Galatasaray, İstanbulspor maçında penaltı kazandı. Penaltıda Icardi topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı. Kerem penaltıyı pasla kullandı. Icardi bu topu dışarıya attı.

Haber; Sporx.com
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Galatasaray'ın İstanbulspor maçında kaçırdığı penaltı!
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26 Eylül 2023 20:39
Son güncelleme 26 Eylül 2023 20:48
Galatasaray, İstanbulspor maçında 35. dakikada penaltı kazandı.

Karşılaşmanın bu dakikasında Icardi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.

Icardi, penaltıda topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

Kerem, penaltıyı pasla kullandı. Icardi, bu topu dışarıya gönderdi.





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