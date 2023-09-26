Galatasaray, İstanbulspor maçında 35. dakikada penaltı kazandı.
Karşılaşmanın bu dakikasında Icardi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Icardi, penaltıda topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Kerem, penaltıyı pasla kullandı. Icardi, bu topu dışarıya gönderdi.
Karşılaşmanın bu dakikasında Icardi, Okan'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi.
Icardi, penaltıda topu Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.
Kerem, penaltıyı pasla kullandı. Icardi, bu topu dışarıya gönderdi.
❌İşte Galatasaray'ın kaçırdığı penaltı!
Kerem Aktürkoğlu⚡️Mauro Icardipic.twitter.com/Dv2X7cEbYK
— Sporxtv (@sporxtv) September 26, 2023