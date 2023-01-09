Galatasaray'ın ilk Haji Wright teklifi reddedildi

Süper Lig'in lideri Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmak istediği forvetin Antalyaspor'dan Haji Wright olduğu belirtildi.



beIN Sports'un haberine göre Galatasaray'ın Antalyaspor'la Wright için temasa geçtiği ve ifade edildi. Sarı kırımılı yönetimin ABDli golcü için 4 milyon euroya ek olarak 3'de oyuncu teklif ettiği ifade edildi. Antalyaspor'un ise bu teklife karşılık olarak ilk cevabının olumsuz olduğu kaydedildi.



Süper Lig'de bu sezon çıktığı 16 maçta 10 gol 1 asist üreten Wright'a Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'dan da teklifler olduğu gündeme taşınmıştı.



Geçen sezon Antalyaspor'un Danimarka ekibi SönderjyskE'den kiralayıp sezon başında ise 1.8 milyon euroya bonservisini aldığı 24 yaşındaki golcü isim, ABD formasıyla Dünya Kupası'nda da boy göstermişti.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ