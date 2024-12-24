Galatasaray'ın hücum hattı alev aldı; 54 gole katkı

Ligde 16 maçta attığı 47 golle tarihin en görkemli performanslarından birisini sergileyen Galatasaray'da 5 hücum silahı müthiş istatistikleri ile öne çıktı.
Takımın en önemli yıldızı olan Victor Osimhen 9 gol ve 3 asistle tam 12 gole direkt katkı yaptı ve en skorer isim olmayı başardı. Birçok futbol otoritesine göre ligde ilk devrenin en değerli futbolcusu olan Yunus Akgün 5 gol ve 6 asistle alkış alırken, bir diğer yerli yıldız Barış Alper Yılmaz da 8 golle kariyer rekorunu kırdı.
Milli futbolcu ayrıca 1 de asist yaptı. 37'lik delikanlı Dries Mertens hem takımını bir orkestra şefi gibi yönetti hem de 4 gol ve 6 asist üretti. Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi de 5 gol atıp 2 asist yaparak klasını gösterdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ise 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.
Takımın en önemli yıldızı olan Victor Osimhen 9 gol ve 3 asistle tam 12 gole direkt katkı yaptı ve en skorer isim olmayı başardı. Birçok futbol otoritesine göre ligde ilk devrenin en değerli futbolcusu olan Yunus Akgün 5 gol ve 6 asistle alkış alırken, bir diğer yerli yıldız Barış Alper Yılmaz da 8 golle kariyer rekorunu kırdı.
Milli futbolcu ayrıca 1 de asist yaptı. 37'lik delikanlı Dries Mertens hem takımını bir orkestra şefi gibi yönetti hem de 4 gol ve 6 asist üretti. Galatasaray'ın süper yedeği Michy Batshuayi de 5 gol atıp 2 asist yaparak klasını gösterdi. Sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Mauro Icardi ise 4 gol ve 1 asistlik katkı verdi.