Galatasaray'ın golünde ofsayt çizgisi yanlış çekildi iddiası!

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında konuk olduğu Bayern Münih'e ikinci yarının son anlarında yediği gollerle 2-1 yenildi.
Allianz Arena'daki maçta Bayern Münih'in galibiyet golünü 80. dakikada Harry Kane kaydetti. Sarı kırmızılı takımın tek golü ise 90+3'te sonradan oyuna dahil olan Bakambu'dan geldi.
Bu sonuçla 4 puanda kalan temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 12 puanla lider bulunan Bayern Münih ve 4 puanı bulunan Kopenhag'ın ardından üçüncü sıraya geriledi. Manchester United ise 3 puanda kalarak son sırada yer aldı.
OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ
Mücadeleye hakem Antonio Nobre ve ekibinin verdiği kararlar tam anlamıyla damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verilen tartışmalı kararlar sonrası tam anlamıyla çılgına döndü. Buruk'ın öfkesi maçın bitiş düdüğüyle birlikte devam etti.
Barış Alper'in Davies ile girdiği ikili mücadelede faulle durdurulmasının ardından ise ikinci sarı kart beklentisi oluştu. Ancak Nobre 'devam' kararı verince sarı kırmızılıların kulübesi de çılgına döndü.
ÇİZGİ YANLIŞ YERDEN ÇEKİLDİ İDDİASI
VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmaazken, ofsayt teknolojisinin çektiği görüntü ekranlara geldi.
Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada çizginin yanlış bölgeden çekildiğini, Bayern Münihli oyuncunun ayağıyla ofsaytı bozduğunu iddia etti.
Pozisyonda Icardi, Kim Min Jae ile ikili mücadele halindeydi. Ofsayt çizgisi, Min-Jae hiza alınarak çekildi. Upamecano'nun sağ ayağının ofsaytı bozduğu iddiası sosyal medyada ses getirdi.
Allianz Arena'daki maçta Bayern Münih'in galibiyet golünü 80. dakikada Harry Kane kaydetti. Sarı kırmızılı takımın tek golü ise 90+3'te sonradan oyuna dahil olan Bakambu'dan geldi.
Bu sonuçla 4 puanda kalan temsilcimiz Galatasaray, A Grubu'nda 12 puanla lider bulunan Bayern Münih ve 4 puanı bulunan Kopenhag'ın ardından üçüncü sıraya geriledi. Manchester United ise 3 puanda kalarak son sırada yer aldı.
OKAN BURUK ÇOK SİNİRLENDİ
Mücadeleye hakem Antonio Nobre ve ekibinin verdiği kararlar tam anlamıyla damga vurdu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk verilen tartışmalı kararlar sonrası tam anlamıyla çılgına döndü. Buruk'ın öfkesi maçın bitiş düdüğüyle birlikte devam etti.
Barış Alper'in Davies ile girdiği ikili mücadelede faulle durdurulmasının ardından ise ikinci sarı kart beklentisi oluştu. Ancak Nobre 'devam' kararı verince sarı kırmızılıların kulübesi de çılgına döndü.
ÇİZGİ YANLIŞ YERDEN ÇEKİLDİ İDDİASI
VAR incelemesi sonrası gol geçerli sayılmaazken, ofsayt teknolojisinin çektiği görüntü ekranlara geldi.
Sarı kırmızılı taraftarlar sosyal medyada çizginin yanlış bölgeden çekildiğini, Bayern Münihli oyuncunun ayağıyla ofsaytı bozduğunu iddia etti.
Pozisyonda Icardi, Kim Min Jae ile ikili mücadele halindeydi. Ofsayt çizgisi, Min-Jae hiza alınarak çekildi. Upamecano'nun sağ ayağının ofsaytı bozduğu iddiası sosyal medyada ses getirdi.