Galatasaray'ın Devler Ligi için yol haritası

Spor Toto Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray, şampiyonluk yolunda adım adım ilerliyor. Sarı-kırmızılılarda yönetim ve teknik direktör Okan Buruk uzun bir süredir transfer hazırlığı içinde...
Buruk, yöneticilerle sürekli görüş alışverişinde bulunuyor. 49 yaşındaki teknik direktörün ilk hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak. Bu sezon kurulan kadro ve devre arasında gerçekleştirilen Nicolo Zaniolo transferi de Şampiyonlar Ligi için yapıldı.
Genç teknik adam ise son iki sezonda Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın yaptığı hataları yapmak istemiyor. Bunun için takımın iskeleti korunmaya çalışılacak. Ancak gitmek isteyene de engel olunmayacak. Sadece eksik bölgelere takviyeler yapılacak. Bununla birlikte yıldız transferlerine de devam edilecek. Ayrıca şampiyonluğu getiren oyunculara gereken saygı gösterilecek.
İşte Galatasaray'ın yol haritası:
-Fernando Muslera'nın yanına çok iyi bir ikinci kaleci alınacak.
-Victor Nelsson'un durumuna göre defans arayışları başlayacak.
-Sağ bekte olduğu gibi sol bekte de doğru bir yapılanmaya gidilecek.
-Lucas Torreira'nın durumuna göre ön libero mevkisi güçlendirilecek.
-Sergio Oliveira'nın iyi bir takviye ile yedeklenmesi sağlanacak.
-Zaniolo'nun durumuna göre 10 numara takviyesi yapılacak.
-Takımın en büyük gol umudu Mauro Icardi kalacak.
-Arjantinli golcünün yanına bir forvet takviyesi yapılacak.
Buruk, yöneticilerle sürekli görüş alışverişinde bulunuyor. 49 yaşındaki teknik direktörün ilk hedefi Şampiyonlar Ligi gruplarına katılmak. Bu sezon kurulan kadro ve devre arasında gerçekleştirilen Nicolo Zaniolo transferi de Şampiyonlar Ligi için yapıldı.
Genç teknik adam ise son iki sezonda Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı'nın yaptığı hataları yapmak istemiyor. Bunun için takımın iskeleti korunmaya çalışılacak. Ancak gitmek isteyene de engel olunmayacak. Sadece eksik bölgelere takviyeler yapılacak. Bununla birlikte yıldız transferlerine de devam edilecek. Ayrıca şampiyonluğu getiren oyunculara gereken saygı gösterilecek.
İşte Galatasaray'ın yol haritası:
-Fernando Muslera'nın yanına çok iyi bir ikinci kaleci alınacak.
-Victor Nelsson'un durumuna göre defans arayışları başlayacak.
-Sağ bekte olduğu gibi sol bekte de doğru bir yapılanmaya gidilecek.
-Lucas Torreira'nın durumuna göre ön libero mevkisi güçlendirilecek.
-Sergio Oliveira'nın iyi bir takviye ile yedeklenmesi sağlanacak.
-Zaniolo'nun durumuna göre 10 numara takviyesi yapılacak.
-Takımın en büyük gol umudu Mauro Icardi kalacak.
-Arjantinli golcünün yanına bir forvet takviyesi yapılacak.