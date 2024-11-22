Galatasaray'ın aşkı depreşti: Leandro Paredes

Orta saha için transfer planlayan Galatasaray'da Leandro Paredes ismi gündeme geldi.

, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın aşkı depreşti: Leandro Paredes
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22 Kasım 2024 07:58
Orta saha için transfer planlayan Galatasaray'da Leandro Paredes ismi gündeme geldi.

İtalya basınında yer alan haberlerde; Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli futbolcuyla sarı kırmızılıların ilgilendiği aktarıldı.

30 yaşındaki futbolcunun Roma'dan ayrılmak istediği ve yeni kulüp arayışında olduğu belirtildi. Paredes'in önceliğinin ülkesi Arjantin'e dönmek olduğu ancak Avrupa'dan iyi bir teklif geldiği takdirde değerlendirebileceği kaydedildi.

Orta sahada 6 ve 8 numarada görev alan Arjantinli yıldız, bu sezon Roma'da istikrar yakalayamadı. Tecrübeli orta saha bu sezon 8 maça çıkarken 1 asist yaptı, 282 dakika süre aldı.

DÜNYA KUPASI'NI KAZANDI

Leandro Paredes, 2022 Dünya Kupası'nda şampiyon olan Arjantin Milli Takımı'nın kadrosunda yer aldı. Paredes, Dünya Kupası'nda 5 maçta 224 dakika süre aldı, 1 asist yaptı.



 
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