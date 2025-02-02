Galatasaray ile Gaziantep FK, ligde 12. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 3 Şubat Pazartesi günü 12. kez karşı karşıya gelecek.



Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep temsilcisi ile daha önce 11 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 9 galibiyet aldı.



İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 26 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 11 gol gördü.



- Gaziantep'teki maçlarda da üstün



Galatasaray, rakibiyle deplasmanda yaptığı maçlarda da üstünlük kurdu.



Gaziantep'te 5 Süper Lig maçına çıkan sarı-kırmızılı ekip, biri hükmen olmak üzere 4 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.



Sarı-kırmızılılar, söz konusu mücadelelerde 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 11 gol atarken kalesinde 4 gole engel olamadı.



