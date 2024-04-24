Galatasaray ikinci yarıda 'Aslan' gibi

Galatasaray ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluğa koşuyor. Sezona 10 maçta 10 galibiyetle başlayan Fenerbahçe'yle farkı kapatan Cimbom, 33. hafta sonuyla birlikte artık dört puan önde...
Sezonun ilk 19 maçı geride kaldığında yani hafta bazında yarısı geçildiğinde tabelada Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Sarı-lacivertliler iki puan fark atıp 14 gol averajı da öne geçmişti. Galatasaray ligin kaderinin belirlendiği sezonun ikinci 19 maçlık periyoduna harika başladı; şimdiye dek 14'te 14 yaptı. Tulum çeken Cimbom ezeli rakibinden altı puan fazla topladı, 13 gol de fazla atarak averaj farkını bire indirdi.
Galatasaray şimdi olası bir ikili averaj eşitliğinde iş gol averajına kalma ihtimaline karşı genel averajda da üstünlüğü ele almak istiyor.
FARKI KATLADI
Rekorların kırıldığı bu sezonki yarışta Fenerbahçe adına puan farkı en fazla iki puandı.
Galatasaray liderliği son olarak 25. haftada devraldı ve bir daha bırakmadı. Fark uzun süre iki puan olarak devam etti. 33. hafta itibarıyla iki takım ara sında bu sezonki en büyük fark oluştu; Cimbom dört puan öne geçti.
Sezonun ilk 19 maçı geride kaldığında yani hafta bazında yarısı geçildiğinde tabelada Fenerbahçe üstünlüğü vardı. Sarı-lacivertliler iki puan fark atıp 14 gol averajı da öne geçmişti. Galatasaray ligin kaderinin belirlendiği sezonun ikinci 19 maçlık periyoduna harika başladı; şimdiye dek 14'te 14 yaptı. Tulum çeken Cimbom ezeli rakibinden altı puan fazla topladı, 13 gol de fazla atarak averaj farkını bire indirdi.
Galatasaray şimdi olası bir ikili averaj eşitliğinde iş gol averajına kalma ihtimaline karşı genel averajda da üstünlüğü ele almak istiyor.
FARKI KATLADI
Rekorların kırıldığı bu sezonki yarışta Fenerbahçe adına puan farkı en fazla iki puandı.
Galatasaray liderliği son olarak 25. haftada devraldı ve bir daha bırakmadı. Fark uzun süre iki puan olarak devam etti. 33. hafta itibarıyla iki takım ara sında bu sezonki en büyük fark oluştu; Cimbom dört puan öne geçti.