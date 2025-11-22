Galatasaray, iki maç sonra galip!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'ni 3-2 yendi.
Galatasaray, bu maçla Süper Lig'de 2 maçlık kazanamama hasretini sonlandırdı.
Ligde son galibiyetini 10. haftada sahasında Göztepe karşısında alan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında Trabzonspor ile 0-0 berabere kalıp, Kocaelispor'a 1-0 yenildi. Söz konusu 2 mücadelede de gol sevinci yaşayamayan Galatasaray, Gençlerbirliği maçıyla hem gol atamama hem de kazanamama serisini bitirdi.
