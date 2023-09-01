Galatasaray için Paul Pogba iddiası

Orta saha transferi için gaz basan Galatasaray'dan, Juventus'un yıldızı Paul Pogba için sürpriz bir hamle geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray için Paul Pogba iddiası
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01 Eylül 2023 12:38
Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmasının ardından orta saha transferi için gaz basan Galatasaray, Juventus'un yıldızı Paul Pogba için sürpriz bir hamle yaptı.

Hürriyet Gazetesi'nin haberine göre Galatasaray, Juventus ile 2026 yılına kadar sözleşmesi olan 30 yaşındaki Fransız futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirdi.

Kariyerinde birçok önemli sakatlık yaşayan ve çok sayıda maç kaçıran Paul Pogba, Galatasaray'a transfer öncesinde sağlık kontrolünden geçti ama sonuçlar, sarı-kırmızılıları endişelendirdi.

TRANSFERDEN VAZGEÇİLDİ

Yurt dışında kontrolden geçen Pogba'nın kontrollerinde olumsuz bulgulara rastlandı ve Galatasaray, 30 yaşındaki Fransız yıldızın transferinden vazgeçti.



GEÇEN SEZONKİ RAKAMLARI

Öte yandan Paul Pogba geçen sezon Juventus'ta sadece 10 maçta forma giydi. Bu 10 maçın 1'ine ilk 11'de başladı.

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