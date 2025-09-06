Galatasaray için Inter'e rest çekti!

Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu için bastırıyor.

Cimbom, 31 yaşındaki orta sahayı renklerine bağlamak için İnter ile kıyasıya pazarlık yapıyor.

Parçalı formayı giymek isteyen Hakan, Çizme ekibine rest çekti: 'Bırakın gideyim.' Inter 15 milyon euro'nun altına inerse imzalar atılacak. Hakan da maaşında indirim yapacak.

10 MİLYON EURO DENEMESİ

Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'ya transferi bitirmeye çalışıyor. Ancak Inter inat ederse Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna kalacak.

INTER İLE SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

INTER KARNESİ

2021 yılından bu yana Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 38 gol attı ve 32 asist yaptı.