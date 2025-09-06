06 Eylül
Letonya-Sırbistan
16:00
06 Eylül
Ermenistan-Portekiz
19:00
06 Eylül
İngiltere-Andora
19:00
06 Eylül
İrlanda-Macaristan
21:45
06 Eylül
Avusturya-Güney Kıbrıs
21:45
06 Eylül
San Marino-Bosna Hersek
21:45
06 Eylül
Nijerya-Ruanda
19:00
06 Eylül
Estoril-Santa Clara
22:30
06 Eylül
Bolton Wanderers-AFC Wimbledon
17:00
06 Eylül
Doncaster Rovers-Bradford City
17:00
06 Eylül
Huddersfield -Peterborough
17:00
06 Eylül
Lincoln City-Wigan Athletic
17:00
06 Eylül
Plymouth Argyle-Stockport County
17:00
06 Eylül
Port Vale-Leyton Orient
17:00
06 Eylül
Reading-Northampton Town
0-0ERT
06 Eylül
Rotherham United-Exeter City
17:00
06 Eylül
Stevenage-Barnsley
0-0ERT
06 Eylül
Wycombe Wanderers-Mansfield Town
17:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45

Galatasaray için Inter'e rest çekti!

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu transferinde vites yükseltti. Sarı-kırmızılı formayı giymek isteyen tecrübeli yıldız, Inter'e ayrılmak istediğini iletti. Taraflar bonservis pazarlığında sona yaklaştı.

06 Eylül 2025 11:19
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago


Galatasaray yönetimi, Hakan Çalhanoğlu için bastırıyor.
 
Cimbom, 31 yaşındaki orta sahayı renklerine bağlamak için İnter ile kıyasıya pazarlık yapıyor.
 
Parçalı formayı giymek isteyen Hakan, Çizme ekibine rest çekti: 'Bırakın gideyim.' Inter 15 milyon euro'nun altına inerse imzalar atılacak. Hakan da maaşında indirim yapacak.
 
10 MİLYON EURO DENEMESİ
 
Sarı-kırmızılılar, 10 milyon euro'ya transferi bitirmeye çalışıyor. Ancak Inter inat ederse Hakan transferi ara döneme veya sezon sonuna kalacak.
 
INTER İLE SÖZLEŞMESİ
 
Güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösterilen milli yıldızın, Inter ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.
 
INTER KARNESİ
 
2021 yılından bu yana Inter forması giyen 31 yaşındaki futbolcu, İtalyan ekibinde çıktığı 183 maçta 38 gol attı ve 32 asist yaptı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 4 4 0 0 13 1 12
2 Trabzonspor 4 3 1 0 4 1 10
3 Göztepe 4 2 2 0 6 1 8
4 Konyaspor 3 2 1 0 8 2 7
5 Fenerbahçe 3 2 1 0 6 2 7
6 Samsunspor 3 2 1 0 4 2 7
7 Antalyaspor 4 2 0 2 4 4 6
8 Gaziantep FK 4 2 0 2 5 9 6
9 Alanyaspor 3 1 1 1 3 2 4
10 Eyüpspor 4 1 1 2 4 7 4
11 Beşiktaş 2 1 0 1 2 3 3
12 Karagümrük 3 1 0 2 2 6 3
13 Başakşehir 2 0 2 0 1 1 2
14 Kayserispor 3 0 2 1 2 6 2
15 Kocaelispor 4 0 1 3 2 6 1
16 Rizespor 3 0 1 2 1 6 1
17 Kasımpaşa 3 0 0 3 3 6 0
18 Gençlerbirliği 4 0 0 4 3 8 0
