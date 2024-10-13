Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda rahat galip

SMS Grup Efeler Ligi 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Türşad'ı 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda rahat galip
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13 Ekim 2024 14:40
Son güncelleme 13 Ekim 2024 15:48
SMS Grup Efeler Ligi 2. maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Türşad'ı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmayı Adilcevaz Kaymakamı Nurhalil Özçelik, Adilcevaz Belediye Başkanı Abdullah Akbaba ve çok sayıda taraftar izledi.
Salon: Adilcevaz

Hakemler: Ramazan Demiröz, Furkan Salduz

TÜRŞAD: Burak Topçu, Enes Atlı, İbrahim Emet, Taha Erden, Bojic, Velazquez (Burak Mert, Kadir Bircan)

Galatasaray HDI Sigorta: Atanasov, Ahmet Tümer, Patry, Cardoso, Doğukan Ulu, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Aykut Acar, Muzaffer Yönet)

Setler: 8-25, 21-25, 22-25

Süre: 84 dakika (23, 26, 35)

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