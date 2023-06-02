Galatasaray: "Gerçekler yaklaşıyor"

Galatasaray, sosyal medya hesabından, "Gerçekler yaklaşıyor! Hayaller hala yükleniyor…" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray: 'Gerçekler yaklaşıyor'
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02 Haziran 2023 18:02
Son güncelleme 02 Haziran 2023 18:03
MKE Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle şampiyonluğunu garantileyen Galatasaray'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Sarı-kırmızılı takım, sosyal medya hesabından 2015'te kazandığı şampiyonlukta kullandığı ve "Herkes rütbesini bilecek! Selam dur!" ifadelerinin yer aldığı pankartların görselini paylaştı. Galatasaray ayrıca, paylaşımına, "Gerçekler yaklaşıyor! Hayaller hala yükleniyor…" ifadelerini yazdı.

Galatasaray bu paylaşımında GS Store'yi de etiketledi.

Galatasaray'ın pazar günü oynanacak derbi karşılaşması öncesi böyle bir paylaşımda bulunması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray'ın paylaşımında kullandığı görsel:




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