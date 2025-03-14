Galatasaray, evinden uzakta kalacak!

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, bir sonraki iç saha maçını nisan ayında oynayacak.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, evinden uzakta kalacak!
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14 Mart 2025 22:38
Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, bir süre evinden uzakta kalacak.

Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beşiktaş derbisinin ardından ise Galatasaray kupada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ligde bir haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek.

Sarı-kırmızılılar, bir sonraki iç saha maçında 32. haftada sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.

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