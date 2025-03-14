Galatasaray, evinden uzakta kalacak!

Süper Lig'de sahasında Antalyaspor'u mağlup eden Galatasaray, bir süre evinden uzakta kalacak.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beşiktaş derbisinin ardından ise Galatasaray kupada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ligde bir haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek.
Sarı-kırmızılılar, bir sonraki iç saha maçında 32. haftada sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, milli aranın ardından ligde Beşiktaş deplasmanına gidecek. Beşiktaş derbisinin ardından ise Galatasaray kupada Fenerbahçe ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek.
Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin ardından ligde bir haftayı BAY geçecek ve ardından Samsunspor deplasmanına gidecek.
Sarı-kırmızılılar, bir sonraki iç saha maçında 32. haftada sahasında Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek.
📍Galatasaray, 32. haftadaki Bodrum FK maçına (18-19-20-21 Nisan) kadar deplasmanda oynayacak.
🚍Beşiktaş
❌BAY
🚍Fenerbahçe (Kupa)
✈️Samsunspor
🏟️Bodrum FK pic.twitter.com/C0S6GZpjOc
— Sporx (@sporx) March 14, 2025