Galatasaray evinde kaybetmeyi unuttu

Galatasaray, Başakşehir'i mağlup ederek Süper Lig'de bu sezon sahasında oynadığı 13. maçtan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu geçen hafta kıran Okan Buruk, seriyi 16 maça çıkardı.
30 MAÇTIR YENİLMİYOR
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Sarı-kırmızılı takım, ligde sahasında puan kaybı yaşamayan tek takım konumunda bulunuyor.
Galatasaray'ın başında evindeki üst üste en çok galibiyet yaşayan Türk teknik adam rekorunu geçen hafta kıran Okan Buruk, seriyi 16 maça çıkardı.
30 MAÇTIR YENİLMİYOR
Öte yandan Galatasaray, Süper Lig'de sahasında çıktığı son 30 maçta mağlup olmadı.
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 30 mücadeleyi kaybetmedi.
Galatasaray, söz konusu süreçte Seyrantepe'de çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.