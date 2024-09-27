Galatasaray Erkek Basketbol Takımı transferi açıkladı!

Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, Can Korkmaz'ı transfer etti.

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Galatasaray Erkek Basketbol Takımı transferi açıkladı!
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27 Eylül 2024 15:32
Son güncelleme 27 Eylül 2024 15:39
Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, oyun kurucu Can Korkmaz'ı kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre son olarak Darüşşafaka forması giyen 31 yaşındaki basketbolcu, Galatasaray'a geri döndü.

Can Korkmaz, 2012-2013, 2016-2017 ve 2018-2020 dönemlerinde forma giydiği Galatasaray'da dördüncü dönemini yaşayacak.

Tecrübeli basketbolcu, kariyerinde Pertevniyal, Darüşşafaka, Trabzonspor, Uşak Sportif, Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Türk Telekom ve Karşıyaka formalarını giydi.


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