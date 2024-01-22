Galatasaray Ekmas, Almanya deplasmanına çıkıyor

Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında salı günü deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibiyle karşı karşıya gelecek.
Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas ve Telekom Baskets Bonn'un yanı sıra Almanya'dan MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon yer alıyor.
Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.
Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas ve Telekom Baskets Bonn'un yanı sıra Almanya'dan MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon yer alıyor.
Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.