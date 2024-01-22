Galatasaray Ekmas, Almanya deplasmanına çıkıyor

Galatasaray Ekmas Basketbol Takımı, salı günü Telekom Baskets Bonn'a konuk olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Ekmas, Almanya deplasmanına çıkıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ocak 2024 13:14
Galatasaray Ekmas Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ilk maçında salı günü deplasmanda Almanya'nın Telekom Baskets Bonn ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Bonn kentindeki Telekom Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 22.00'de başlayacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu'nda Galatasaray Ekmas ve Telekom Baskets Bonn'un yanı sıra Almanya'dan MHP Riesen ile Fransa'dan JDA Bourgogne Dijon yer alıyor.

Grubu ilk iki sırada bitirecek takımlar, organizasyonda çeyrek finale yükselecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery