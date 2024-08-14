Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Sarı-kırmızılı kulübün Ağustos Ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
Aykutalp Derkan, konuşmasında Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Lille'in penaltıdan attığı golle Devler Ligi'nden elenmesine atıfta bulundu.
Derkan yaptığı konuşmada, "Dünyevi adalet var herhalde. Penaltılarla kazananlar penaltıyla gitti. Bu da dünün özeti." ifadelerini kullandı.
Bu sözler Divan Kurulu'nda büyük alkış aldı.
Aykutalp Derkan, konuşmasında Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Lille'in penaltıdan attığı golle Devler Ligi'nden elenmesine atıfta bulundu.
Derkan yaptığı konuşmada, "Dünyevi adalet var herhalde. Penaltılarla kazananlar penaltıyla gitti. Bu da dünün özeti." ifadelerini kullandı.
Bu sözler Divan Kurulu'nda büyük alkış aldı.
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