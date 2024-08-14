Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Ağustos Ayı Divan Kurulu toplantısında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray Divan Kurulu'nda Fenerbahçe'ye gönderme
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
14 Ağustos 2024 16:28
Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Sarı-kırmızılı kulübün Ağustos Ayı Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Aykutalp Derkan, konuşmasında Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nde rakibi Lille'in penaltıdan attığı golle Devler Ligi'nden elenmesine atıfta bulundu.

Derkan yaptığı konuşmada, "Dünyevi adalet var herhalde. Penaltılarla kazananlar penaltıyla gitti. Bu da dünün özeti." ifadelerini kullandı.

Bu sözler Divan Kurulu'nda büyük alkış aldı.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery