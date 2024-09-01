Galatasaray, deplasmanda üst üste 11. kez kazandı

Süper Lig'de deplasmanda Adana Demirspor'u mağlup eden Galatasaray, dış sahada üst üste 11 kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, deplasmanda üst üste 11. kez kazandı
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01 Eylül 2024 01:05
Galatasaray, Süper Lig'de dış sahada üst üste 11 müsabakayı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, geçen sezonun 21. haftasında deplasmandaki 5-1'lik Trabzonspor galibiyetiyle başlayan seride üst üste 11 dış saha maçından galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray, kulüp tarihinin dış sahadaki galibiyet serisi rekorunu 11 karşılaşmaya çıkardı.

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