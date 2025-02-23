Galatasaray, deplasmanda set vermeden galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Daikin, deplasmanda Nilüfer Belediyespor Eker'i 3-0 yendi.

Haber; Sporx.com ve AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, deplasmanda set vermeden galip
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23 Şubat 2025 16:28
Son güncelleme 23 Şubat 2025 18:25
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor Eker'e konuk oldu.

Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0 kazandı.
Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan

Nilüfer Belediyespor Eker: Guerra, Nazlı Eda Kafkas, Merve Çepni, Bilge Paşa, Milenkovic, Kulan (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Sıla Zeynep Yaşar)

Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Bongaerts, Timmerman, Ayçın Akyol, Carutasu, Lazovic (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)

Setler: 13-25, 21-25, 18-25

Süre: 74 dakika


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