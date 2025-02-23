Galatasaray, deplasmanda set vermeden galip

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Galatasaray Daikin, Nilüfer Belediyespor Eker'e konuk oldu.
Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0 kazandı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Guerra, Nazlı Eda Kafkas, Merve Çepni, Bilge Paşa, Milenkovic, Kulan (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Sıla Zeynep Yaşar)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Bongaerts, Timmerman, Ayçın Akyol, Carutasu, Lazovic (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Setler: 13-25, 21-25, 18-25
Süre: 74 dakika
Cengiz Göllü Spor Salonu'ndaki mücadeleyi sarı kırmızılılar 3-0 kazandı.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Asiye Tuzkan
Nilüfer Belediyespor Eker: Guerra, Nazlı Eda Kafkas, Merve Çepni, Bilge Paşa, Milenkovic, Kulan (Selin Adalı, Işıl Öz, Melisa Ege Bükmen, Firdevs Kiremitçi, Sıla Zeynep Yaşar)
Galatasaray Daikin: İlkin Aydın, Bongaerts, Timmerman, Ayçın Akyol, Carutasu, Lazovic (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslıhan Kılıç, Yasemin Özel)
Setler: 13-25, 21-25, 18-25
Süre: 74 dakika
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