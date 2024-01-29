Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Okan Buruk'un ekibi Galatasaray ile Marius Sumudica'nın yönetimindeki Gaziantep FK karşı karşıya geldi.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanırken Galatasaray'ın gollerini 72. dakikada Wilfried Zaha ve 89. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü 29. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk kez iç sahada puan kaybı yaşayan Galatasaray 60 puana ulaşırken, Gaziantep FK 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Gaziantep FK evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
PUAN DURUMU
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete ve Wilfried Zaha'yı yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK maçında bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu ve Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Wilfried Zaha ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele görev bekledi.
ICARDI 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Son olarak Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 müsabakada forma giyemedi, 2 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil oldu.
Arjantinli futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerine döndü.
SOL BEKTE BERKAN OYNADI
Galatasaray'ın bu sezonki en istikrarsız bölgesi olan sol bekte Gaziantep FK maçında yeni bir isim görev yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk, asıl mevkisi merkez orta saha olan Berkan Kutlu'yu Gaziantep FK maçında savunmanın solunda görevlendirdi.
Galatasaray'da bu sezon sol bekte Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan forma giydi.
LINCOLN'E PLAKET VERİLDİ
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Cassio Lincoln'e plaket ve forma verildi.
Sarı-kırmızılı takımda 2007-2009 yıllarında forma giyen eski Brezilyalı futbolcu, plaket ve formasını Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elinden aldı.
Bu arada karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.
ICARDI DİREĞE TAKILDI!
Maçın 4. dakikasında sağ kanattan Kerem Demirbay'ın yaptığı ortaya kafayı vuran Mauro Icardi'nin vuruşu üst direkten auta gitti.
KEREM AKTÜRKOĞLU KALECİYİ GEÇEMEDİ
Maçın 19. dakikasında Icardi ile verkaç yapıp ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunu kaleci Nita kurtardı.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında Berkan Kutlu, rakip ceza sahasında Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. Hakem Kardeşler, VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
MARKOVIC GOLE YAKLAŞTI
Maçın 22. dakikasında Gaziantep FK, Markovic ile gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza alanına giren Markovic'in vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.
GAZİANTEP ÖNE GEÇTİ
Maçın 29. dakikasında Gaziantep FK, Arda Kızıldağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. Djilobodji'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale ağzından kafa vuruşu yapan Arda, takımını 1-0 öne geçirdi.
GALATASARAY YİNE DİREĞE TAKILDI
Maçın 41. dakikasında Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruş, üst direkten oyun alanına döndü.
ÜÇÜNCÜ KEZ DİREĞE TAKILDI
Maçın 57. dakikasında Mertens'in sol çaprazdan yaptığı müthiş vuruş önce üst direğe sonra yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
ZAHA KALEYİ YOKLADI
Maçın 60. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Wilfied Zaha, önce rakibinden sıyrıldı sonra yakın köşeyi hedefledi ancak top yan ağlarda kaldı.
ICARDI ATTI, BAYRAK HAVADA
Maçın 63. dakikasında Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
ZAHA SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 72. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Wilfried Zaha yakın köşeye yaptığı sert vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
GALATASARAY DİREKLERİ GEÇEMİYOR
Maçın 78. dakikasında Galatasaray, Wilfried Zaha ile bir kez daha direğe takıldı. Ceza alanı içinden Zaha'nın yaptığı vuruş savunmadan sekip direğe isabet etti, seken topta Halil'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Galatasaray maçta 4. kez direğe takılmış oldu.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Maçın 89. dakikasında sol çaprazda önünde bulduğu topa çok sert vuran Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye gönderdiği topla durumu 2-1'e getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi'nin kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak auta çıktı.
19. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile duvar pası yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü.
22. dakikada sağ kanatta aldığı topla hızla atağa çıkarak ceza sahasına giren Markovic'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
29. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanından kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasında savunmadaki Sanchez'in kafayla vurduğu top sol kanada açıldı. Burada meşin yuvarlağı alan Djilobodji'nin ortasında altıpastaki Arda Kızıldağ, Kerem Demirbay'ın markajından kurtularak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
41. dakikada kaleyi cepheden gören yerden serbest vuruşu kullanan Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda, top üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısını Gaziantep FK önde tamamladı.
RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazanırken Galatasaray'ın gollerini 72. dakikada Wilfried Zaha ve 89. dakikada Barış Alper Yılmaz kaydetti.
Gaziantep FK'nin tek golünü 29. dakikada Arda Kızıldağ kaydetti.
Bu sonuçla birlikte bu sezon Süper Lig'de ilk kez iç sahada puan kaybı yaşayan Galatasaray 60 puana ulaşırken, Gaziantep FK 23 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki maç haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'a konuk olurken, Gaziantep FK evinde Kayserispor'u ağırlayacak.
PUAN DURUMU
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Gaziantep FK'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 2 değişiklikle sahaya çıktı.
Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, ligde geçen hafta İstanbulspor'u 3-1 yendikleri maçta görev alan oyunculardan Mateus Tete ve Wilfried Zaha'yı yedeğe çekti.
Tecrübeli teknik adam, Gaziantep FK maçında bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu ve Mauro Icardi'yi ilk 11'de sahaya sürdü.
Galatasaray, maça Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.
Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Wilfried Zaha ve Tete'nin yanı sıra Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Halil Dervişoğlu, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Kazımcan Karataş ve Tanguy Ndombele görev bekledi.
ICARDI 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE
Galatasaray'ın Arjantinli yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Süper Lig'de 5 maç sonra ilk 11'de görev aldı.
Son olarak Süper Lig'in 18. haftasındaki Fenerbahçe derbisinin başlangıç kadrosunda yer alan Icardi, yaşadığı sakatlık nedeniyle 3 müsabakada forma giyemedi, 2 karşılaşmada da sonradan oyuna dahil oldu.
Arjantinli futbolcu, Gaziantep FK karşılaşmasıyla ilk 11'deki yerine döndü.
SOL BEKTE BERKAN OYNADI
Galatasaray'ın bu sezonki en istikrarsız bölgesi olan sol bekte Gaziantep FK maçında yeni bir isim görev yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk, asıl mevkisi merkez orta saha olan Berkan Kutlu'yu Gaziantep FK maçında savunmanın solunda görevlendirdi.
Galatasaray'da bu sezon sol bekte Angelino, Kazımcan Karataş, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan forma giydi.
LINCOLN'E PLAKET VERİLDİ
Karşılaşma öncesinde Galatasaray'ın eski futbolcularından Cassio Lincoln'e plaket ve forma verildi.
Sarı-kırmızılı takımda 2007-2009 yıllarında forma giyen eski Brezilyalı futbolcu, plaket ve formasını Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk'ün elinden aldı.
Bu arada karşılaşmayı A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da izledi.
ICARDI DİREĞE TAKILDI!
Maçın 4. dakikasında sağ kanattan Kerem Demirbay'ın yaptığı ortaya kafayı vuran Mauro Icardi'nin vuruşu üst direkten auta gitti.
KEREM AKTÜRKOĞLU KALECİYİ GEÇEMEDİ
Maçın 19. dakikasında Icardi ile verkaç yapıp ceza alanına giren Kerem Aktürkoğlu, sol çaprazda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kerem'in vuruşunu kaleci Nita kurtardı.
GALATASARAY PENALTI BEKLEDİ
Karşılaşmanın 19. dakikasında Berkan Kutlu, rakip ceza sahasında Furkan Soyalp'in müdahalesiyle yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler, oyunu sürdürdü. Hakem Kardeşler, VAR'ı da dinledikten sonra devam kararında kaldı.
MARKOVIC GOLE YAKLAŞTI
Maçın 22. dakikasında Gaziantep FK, Markovic ile gole yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda sağ çaprazdan ceza alanına giren Markovic'in vuruşunu kaleci Muslera kornere çeldi.
GAZİANTEP ÖNE GEÇTİ
Maçın 29. dakikasında Gaziantep FK, Arda Kızıldağ'ın golüyle 1-0 öne geçti. Djilobodji'nin sol kanattan yaptığı ortaya kale ağzından kafa vuruşu yapan Arda, takımını 1-0 öne geçirdi.
GALATASARAY YİNE DİREĞE TAKILDI
Maçın 41. dakikasında Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metreden kullandığı serbest vuruş, üst direkten oyun alanına döndü.
ÜÇÜNCÜ KEZ DİREĞE TAKILDI
Maçın 57. dakikasında Mertens'in sol çaprazdan yaptığı müthiş vuruş önce üst direğe sonra yan direğe çarpıp oyun alanına döndü.
ZAHA KALEYİ YOKLADI
Maçın 60. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Wilfied Zaha, önce rakibinden sıyrıldı sonra yakın köşeyi hedefledi ancak top yan ağlarda kaldı.
ICARDI ATTI, BAYRAK HAVADA
Maçın 63. dakikasında Mertens'in pasıyla savunma arkasına sarkan Icardi topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı kalktı.
ZAHA SKORU EŞİTLEDİ
Maçın 72. dakikasında sol çaprazda topla buluşan Wilfried Zaha yakın köşeye yaptığı sert vuruşla durumu 1-1'e getirdi.
GALATASARAY DİREKLERİ GEÇEMİYOR
Maçın 78. dakikasında Galatasaray, Wilfried Zaha ile bir kez daha direğe takıldı. Ceza alanı içinden Zaha'nın yaptığı vuruş savunmadan sekip direğe isabet etti, seken topta Halil'in yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunu kaleci Nita kurtardı. Galatasaray maçta 4. kez direğe takılmış oldu.
GALATASARAY ÖNE GEÇTİ
Maçın 89. dakikasında sol çaprazda önünde bulduğu topa çok sert vuran Barış Alper Yılmaz, uzak köşeye gönderdiği topla durumu 2-1'e getirdi.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada Mertens'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ön direğe hareketlenen Icardi'nin kafayla vurduğu top, üst direğe çarparak auta çıktı.
19. dakikada soldan ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu, Icardi ile duvar pası yaptıktan sonra kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Nita'dan döndü.
22. dakikada sağ kanatta aldığı topla hızla atağa çıkarak ceza sahasına giren Markovic'in çaprazdan vuruşunda, kaleci Muslera topu kornere çeldi.
29. dakikada konuk takım öne geçti. Galatasaray yarı alanından kazanılan serbest vuruşta Maxim'in ortasında savunmadaki Sanchez'in kafayla vurduğu top sol kanada açıldı. Burada meşin yuvarlağı alan Djilobodji'nin ortasında altıpastaki Arda Kızıldağ, Kerem Demirbay'ın markajından kurtularak kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1
41. dakikada kaleyi cepheden gören yerden serbest vuruşu kullanan Kerem Demirbay'ın yaklaşık 25 metre mesafeden şutunda, top üst direkten döndü.
Mücadelenin ilk yarısını Gaziantep FK önde tamamladı.