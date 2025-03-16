Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda epey mesafe kat edildi.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
ANLAŞMAYA YAKINLAR
Sarı kırmızılıların Yunus Akgün ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerde, iki tarafın da anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
SERBEST KALMA BEDELİ ARTACAK
Yeni sözleşmeyle beraber Yunus'un 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli ve maaşı artacak.
PERFORMANSI
24 yaşındaki yıldız bu sezon 34 resmi maçta 11 gol, 8 asistle 19 gole direkt etki ederek dikkatleri çekmişti.
ANLAŞMAYA YAKINLAR
Sarı kırmızılıların Yunus Akgün ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerde, iki tarafın da anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.
SERBEST KALMA BEDELİ ARTACAK
Yeni sözleşmeyle beraber Yunus'un 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli ve maaşı artacak.
PERFORMANSI
24 yaşındaki yıldız bu sezon 34 resmi maçta 11 gol, 8 asistle 19 gole direkt etki ederek dikkatleri çekmişti.