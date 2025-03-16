Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!

Galatasaray, bu sezon takıma yaptığı katkıyla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün ile yeni sözleşme için mesafe kat etti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Yunus Akgün'e yeni sözleşme!
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16 Mart 2025 12:45
Son güncelleme 16 Mart 2025 12:50
Galatasaray'da sezonun flaş isimlerinden Yunus Akgün ile yeni sözleşme konusunda epey mesafe kat edildi.

ANLAŞMAYA YAKINLAR

Sarı kırmızılıların Yunus Akgün ile yeni sözleşme için yaptığı görüşmelerde, iki tarafın da anlaşmaya çok yakın olduğu ifade edildi.

SERBEST KALMA BEDELİ ARTACAK

Yeni sözleşmeyle beraber Yunus'un 11 milyon euroluk serbest kalma bedeli ve maaşı artacak.

PERFORMANSI

24 yaşındaki yıldız bu sezon 34 resmi maçta 11 gol, 8 asistle 19 gole direkt etki ederek dikkatleri çekmişti. 
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