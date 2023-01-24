Galatasaray'dan Yerson hamlesi!

Savunmaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Wolverhampton forması giyen Yerson Mosquera'yı gündemine aldı.

Haber; Akşam, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan Yerson hamlesi!
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24 Ocak 2023 13:25
Galatasaray devre arasında stoper takviyesi yapmayı düşünüyor.

İngiliz basınında yer alan haberde; sarı kırmızılılar'ın Wolverhampton'da forma şansı bulamayan Yerson Mosquera ile ilgilendiği belirtildi.

21 yaşındaki savunmacı, İngiliz takımından fazla şans bulamadığı için ayrılmak istiyor. Kolombiyalı oyuncunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor.

Yerson'un İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor.

Wolverhampton, başarılı oyuncuyu 2021 yılında Atletico Nacional takımından transfer etmişti. Ada temsilcisi bu transfer için 5.2 milyon euro transfer ücreti ödemişti.

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