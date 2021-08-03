Galatasaray'dan Valentin Rosier tepkisi

Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier'e Fatih Terim'e yönelik küfürlü bir video paylaştığı iddiasıyla tepki gösterdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Galatasaray'dan Valentin Rosier tepkisi
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03 Ağustos 2021 19:32
Galatasaray Kulübü, Beşiktaş'ta forma giyen Valentin Rosier'e sosyal medya hesabından Fatih Terim'e yönelik küfürlü bir video paylaştığı iddiasıyla tepki gösterdi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver yaptığı açıklamada "Bir sporcunun sosyal medyada sayın Fatih Terim'i ima ederek kullandığı terbiye dışı ifadelere de değineceğim. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve aydınlanmanın önderi Mustafa Kemal Atatürk, 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' demiştir. Türk aydınlanmasının önde gelen kurumlarından biri olarak bunu benimsiyor ve sporcularımızı bedenen geliştirmemizin yanı sıra, ahlaken de geliştirmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Bu genç sporcunun ahlaki olgunlaşmasını değerli rakibimiz Beşiktaş'a emanet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan hakkında çıkan haberlere tepki gösteren Remzi Sanver "Burada ismini zikretmek istemediğim bir medya kuruluşu Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'ın özel hayatına saldırı düzenlenmiştir. Bu davranışı kınıyoruz!" açıklamasını yaptı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun ibrasında çekimser kaldıklarını belirten Remzi Sanver "Elimizde TFF'nin mali açıdan aklanmamasına dair bir bulgu olmadığından dolayı, ibra oylamasında olumsuz bir oy kullanmadık. Öte yandan TFF'nin bizde uyandırdığı sayısız memnuniyetsizlik ve adaletsizlik içinde olumlu oy vermeye de elimiz varmadı." şeklinde konuştu.

MUSTAFA CENGİZ DİSİPLİNE SEVK EDİLDİ

Galatasaray Yönetim Kurulu Sözcüsü Remzi Sanver, geçen mayıs ayındaki seçim için erteleme kararı alan eski başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin, kulüp üyelerinin başvurusu üzerine disipline sevk edildiğini açıkladı.


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