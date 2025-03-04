Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu

Mourinho'nun, derbi sonrası Sloven hakem Slavko Vincic'i tebrik ederken "Sendeki t… bunlarda yok!" sözlerini 4. hakem Kadir Sağlam'ın raporuna yazdığı ortaya çıktı. Cezayı düşük bulan Galatasaray yönetim resmi yazıyla federasyonun kapısını çaldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan TFF'ye Mourinho başvurusu
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04 Mart 2025 11:29
Galatasaray, TFF'ye bu sezon 16. resmi başvurusu yaptı.

Son 1.5 ayda sarıkırmızılı yönetim, 15 dilekçeyi Riva'ya göndermiş ve istediği yanıtları alamamıştı. Pazartesi günü bir hamle daha yapan yönetim, Jose Mourinho'nun cezası nedeniyle resmi başvuruda bulundu.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray-F.Bahçe maçının ardından Portekizli teknik adam, hakem odasına giderek, maçı yöneten Sloven hakem Vincic'i tebrik etmiş, aynı odadaki 4. hakem Kadir Sağlam'a da "Sizler yönetseydiniz felaket olurdu" demişti. Disipline sevk edilen ve Galatasaray yedek kulübesi ile ilgili de "Maymun gibi zıplıyorlardı" sözleri için toplam 4 maç ceza alan Mourinho'nun, Tahkim Kurulu indirimi ile cezası 2 maça düşmüştü.

KADİR SAĞLAM'IN RAPORU RESMİ BAŞVURUDA

Buna itiraz eden Galatasaray, yeni dilekçede tecrübeli çalıştırıcının, hakem odasında küfürlü ifadeler kullandığını belirtip Vincic'e "Sendeki t… bunlarda yok!" sözlerini kağıda döktü.

Başvuruda ayrıca bu ifadelerin Kadir Sağlam tarafından rapor edildiği, buna rağmen Mourinho'nun sevk maddelerine göre daha az ceza verildiğinin altı çizildi. 

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