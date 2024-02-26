Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşım yaptı.

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Galatasaray'dan TFF ve Fenerbahçe'ye gönderme!
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26 Şubat 2024 18:19
Son güncelleme 26 Şubat 2024 18:22
Galatasaray, Icardi'nin cezasının onanmasının ardından sosyal medya hesabından sert bir paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Karanlığınızı aydınlıkla, yalanlarınızı doğrulukla, iftiralarınızı gerçeklerle, başarısızlıklarınızı Şampiyonluğumuzla yeneceğiz!" ifadeleri kullanıldı.

Sarı kırmızılı takım ayrıca bu paylaşımda, Fenerbahçe ve TFF'nin resmi hesaplarını da etiketledi ve "Her zamankinden daha yüksek sesle KONSANTRASYON!" sözlerini paylaştı.

İŞTE GALATASARAY'IN PAYLAŞIMI: 


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