Galatasaray'dan sürpriz Mario Lemina hamlesi

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar sürüyor. Sarı-Kırmızılılar, birçok isim için yoğun temaslarda bulunuyor.
FATİH TERİM İLE YARIŞ
Premier Lig'de Wolverhampton takımının kaptanlığını yaparken hocasının üstüne yürüyünce kadro dışı kalan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski kulübünün radarına takıldı. 3 hafta kadar bireysel çalışan ve takımın başına Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira geldikten sonra sahaya dönen Lemina, ara transfer döneminde ayrılık hazırlığı yapıyor.
Suudi Arabistan takımlarının da gündeminde olduğu belirtilen Gabonlu orta sahanın ismi Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile de anılmakta.
SARA'NIN SAKATLIĞI UYARI OLDU
Sezon sonunda sözleşmesi de bitecek olan Lemina, özellikle Gabriel Sara'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı-Kırmızılılar uygun bir bonservis bedeliyle tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışıyor. 2017'de 17 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'tan Southampton'a transfer olan Mario Lemina, 2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve sergilediği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.
FATİH TERİM İLE YARIŞ
Premier Lig'de Wolverhampton takımının kaptanlığını yaparken hocasının üstüne yürüyünce kadro dışı kalan 31 yaşındaki orta saha oyuncusu, eski kulübünün radarına takıldı. 3 hafta kadar bireysel çalışan ve takımın başına Fenerbahçe'nin eski hocası Pereira geldikten sonra sahaya dönen Lemina, ara transfer döneminde ayrılık hazırlığı yapıyor.
Suudi Arabistan takımlarının da gündeminde olduğu belirtilen Gabonlu orta sahanın ismi Fatih Terim yönetimindeki Al Shabab ile de anılmakta.
SARA'NIN SAKATLIĞI UYARI OLDU
Sezon sonunda sözleşmesi de bitecek olan Lemina, özellikle Gabriel Sara'nın sakatlığı sonrası Galatasaray'ın gündemine geldi. Sarı-Kırmızılılar uygun bir bonservis bedeliyle tecrübeli orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya çalışıyor. 2017'de 17 milyon 250 bin Euro bonservis bedeli karşılığında Juventus'tan Southampton'a transfer olan Mario Lemina, 2019-20 sezonunda kiralık olarak Galatasaray forması giymiş ve sergilediği başarılı performansla taraftarın sevgilisi haline gelmişti.