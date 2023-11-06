Galatasaray'dan sürpriz hamle: Erencan Yardımcı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Ocak ayı için eski oyuncusu Erencan Yardımcı'yı gündemine aldı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'dan sürpriz hamle: Erencan Yardımcı
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06 Kasım 2023 11:58
Son güncelleme 06 Kasım 2023 12:03
Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'da Ocak ayı için sürpriz bir isim gündeme geldi: Erencan Yardımcı.

OKAN BURUK İSTİYOR

Okan Buruk'un, Eyüpspor'un oyuncusu olmasına rağmen Galatasaray'ın elinde satın alma maddesi bulunan 21 yaşındaki forveti devre arasında isteyebileceği konuşuluyor.

BAKAMBU AYRILABİLİR

Öte yandan sezon başında kadroya katılan Demokratik Kongolu forvet Cedric Bakambu'nun takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Performansı ile teknik heyeti memnun edemeyen Bakambu'nun performansı artmaması halinde ayrılık gerçekleşebilir.

Kiralık oynadığı Pendikspor'da kendisini bulan 21 yaşındaki Erencan, son 6 maçta 7 gol attı. Sadece Fenerbahçe'yi boş geçen Erencan, San Marino ile oynanan U-21 milli maçında ise hat-trick yaptı.

 
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