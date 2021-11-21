Galatasaray'dan son dakikada penaltı beklentisi!

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı.
Mücadelenin son dakikasında gelişen Galatasaray atağında sarı - kırmızılılar, penaltı bekledi.
90+8. dakikada Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Berkan Kutlu, Serdar Dursun ile girdiği hava topu möücadelesi sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, penaltı itirazında bulundu.
VAR'ı dinleyen hakem Halil Umut Meler, devam kararı verdi.
Mücadelenin son dakikasında gelişen Galatasaray atağında sarı - kırmızılılar, penaltı bekledi.
90+8. dakikada Fenerbahçe ceza sahasına yapılan ortada Berkan Kutlu, Serdar Dursun ile girdiği hava topu möücadelesi sonrası yerde kaldı. Galatasaraylı futbolcular, penaltı itirazında bulundu.
VAR'ı dinleyen hakem Halil Umut Meler, devam kararı verdi.