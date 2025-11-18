18 Kasım
Kosova-İsviçre
22:45
18 Kasım
İsveç-Slovenya
22:45
18 Kasım
Beyaz Rusya-Yunanistan
22:45
18 Kasım
İskoçya-Danimarka
22:45
18 Kasım
Bulgaristan-Gürcistan
22:45
18 Kasım
İspanya-Türkiye
22:45
18 Kasım
Avusturya-Bosna Hersek
22:45
18 Kasım
Romanya-San Marino
22:45
18 Kasım
Belçika-Linheştayn
22:45
18 Kasım
Galler-Kuzey Makedonya
22:45
18 Kasım
Irak-Birleşik Arap Emirlikleri
0-013'
18 Kasım
Brezilya-Tunus
22:30

Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, sakatlık yaşayan futbolcularının durumlarıyla ilgili resmi sitesinden bir açıklama yaptı.

calendar 18 Kasım 2025 17:49 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Kasım 2025 17:53
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray, sakat futbolcuların durumu için açıklama yaptı.

Galatasaray'ın açıklamasına göre beş oyuncunun durumu:

İlkay Gündoğan: Antrenmanın tamamında takımla çalıştı

Yunus Akgün: Ameliyat olan Yunus Akgün düz koşulara başladı


Berkan Kutlu: Tedavisine devam edildi

Kaan Ayhan ve Victor Osimhen: MR sonucu belli olacak.

Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:

"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.

Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi.

Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır. "

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 12 9 2 1 25 6 29
2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25 10 28
3 Trabzonspor 12 7 4 1 18 8 25
4 Samsunspor 12 6 5 1 18 11 23
5 Göztepe 12 6 4 2 15 6 22
6 Beşiktaş 12 6 2 4 21 16 20
7 Gaziantep FK 12 5 4 3 17 20 19
8 Alanyaspor 12 3 6 3 12 12 15
9 Konyaspor 12 4 2 6 18 20 14
10 Rizespor 12 3 5 4 14 16 14
11 Kocaelispor 12 4 2 6 11 15 14
12 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
13 Antalyaspor 12 4 1 7 13 23 13
14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
15 Kasımpaşa 12 2 4 6 11 17 10
16 Kayserispor 12 1 6 5 13 28 9
17 Eyüpspor 12 2 2 8 6 15 8
18 Karagümrük 12 2 1 9 12 23 7
