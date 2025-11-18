Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, sakat futbolcuların durumu için açıklama yaptı.
Galatasaray'ın açıklamasına göre beş oyuncunun durumu:
İlkay Gündoğan: Antrenmanın tamamında takımla çalıştı
Yunus Akgün: Ameliyat olan Yunus Akgün düz koşulara başladı
Berkan Kutlu: Tedavisine devam edildi
Kaan Ayhan ve Victor Osimhen: MR sonucu belli olacak.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Tedavisi tamamlanan İlkay Gündoğan antrenmanın tamamında takımla çalıştı.
Kasık fıtığı ameliyatı olan Yunus Akgün salon çalışmalarının ardından bugün düz koşulara başladı.
Sol alt arka adalesinde orta derecede (grade 2) strain belirlenen Berkan Kutlu'nun tedavisine devam edildi.
Milli takımlarından bugün dönecek olan Kaan Ayhan ve Victor Osimhen'in durumları yapılacak MR tetkikleri sonrasında belli olacaktır. "
