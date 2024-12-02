Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!

Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'dan sakatlık açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Aralık 2024 12:17
Son güncelleme 02 Aralık 2024 12:23
Galatasaray, Eyüpspor maçında sakatlanan Abdülkerim Bardakcı'nın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Sarı kırmızılı takım, tecrübeli oyuncunun sol ayak bileği kemiklerinde ödem, ayak bileği bağlarında ise gerilme tespit edildiğini belirtti.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA

"Trendyol Süper Lig'in 14. haftasındaki İkas Eyüpspor karşılaşmasında sakatlanan ve sponsor hastanemiz Medicana'da yapılan MR ve BT tetkiklerinde sol ayak bileği kemiklerinde ödem ve ayak bileği bağlarında gerilme tespit edilen Abdülkerim Bardakcı'nın tedavisine başlanmıştır."

Öte yandan Sözcü'de yer alan habere göre; Abdülkerim Bardakcı'nın yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery