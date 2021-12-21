Galatasaray'dan Rezan Epözdemir açıklaması!

Galatasaray'da istifası tartışma konusu olan Rezan Epözdemir için sarı-kırmızılılardan bir açıklama geldi.



Galatasaray'dan yapılan açıklamada, Rezan Epözdemir'in kulübe girişinin yasaklandığı şeklinde yapılan haberlerin doğru olmadığı belirtildi.



Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde;



"Bugün yazılı ve görsel basında çıkan, Başkanımız Sayın Burak Elmas'ın, Sayın Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirdiği ve bu konuda güvenlik birimine talimat verdiğine dair haberler tamamen gerçek dışıdır.



Bu maksatlı, gerçek dışı habere itibar edilmemesi ve gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."



Öte yandan Rezan Epözdemir de, kulübün açıklamasının ardından, "Maksatlı, kötü niyetli ve gerçek dışı haberlere itibar etmeyin lütfen. Bu gayri ahlaki ve gerçek dışı haberi yapan ve yaptıranlar hakkında hukuk devletinin gereği olarak hak arama özgürlüğümü kullanacağım ve hukuki yollara başvuracağım." ifadelerini kullandı.



İŞTE O HABER



Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan imzalı, "Epözdemir'i içeri almayın" başlıklı haberde şu ifadeler yer alıyordu



"Galatasaray'da olaylı bir şekilde yönetim kurulundan çıkan Rezan Epözdemir'e kulüp binasına giriş yasağı getirildi! Başkan Burak Elmas ve yönetim, yapılan toplantıda eski yönetici Rezan Epözdemir'in kendisine ait olan Aslantepe Nef Stadı'ndaki loca dışında bir alana girmemesi için tüm güvenlik birimlerine bilgi verildi. Epözdemir'in, 'Yönetimden ayrılmadım' açıklaması sonrasında kulüp yerine yedek üyelerin alındığını açıklamıştı. Epözdemir, yönetim kurulu üyesi olduğu iddiası ile kulüp, yönetim birimlerine girmek istemesi halinde güvenlik görevlilerince engellenecek. Bu karar sonrasında Epözdemir'in nasıl bir tutum izleyeceği de merak konusu."





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