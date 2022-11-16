Bu sezonki zirve yarışında en büyük destekçisi taraftarı olan Galatasaray , özellikle ligdeki seyirci ortalamasıyla rakiplerine fark atmaya devam ediyor. Sadece kapasite değil, doluluk oranlarında da başı çeken Sarı Kırmızılılar, Nef Stadyumu'nda daha az maça çıkmasına karşın, hem toplam seyirci sayısı hem de ortalamasıyla parmak ısırtıyor. Şu ana kadar sahasında 5 maça ev sahipliği yapan Galatasaray'ın karşılaşmalarını 229 bin 606 seyirci izledi. Fenerbahçe 'de bu sayı 320 bin 187 olsa da Sarı Lacivertli ekibin Galatasaray'a göre içeride 3 maç fazlası var.45 bin 921 seyirci ortalamasıyla, Fenerbahçe'ye 5 bin fark atan Galatasaray'ın, aradaki maç sayısını kapattığında, mevcut ortalamalara bakarak toplam seyirci sayısında 100 binlik farkı kapattığı gibi, 15-20 binlik de bir farka gideceğini işaret ediyor. Zirvedeki Galatasaray ve Fenerbahçe'yi sırasıyla Beşiktaş , Trabzonspor ve Adana Demirspor izliyor. Karagümrük ile Başakşehir ise en düşük seyirci ortalamasına sahip kulüpler olarak dikkat çekiyor.