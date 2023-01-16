Galatasaray'dan Pendikspor'a gitti!

Galatasaray, Oğulcan Çağlayan'ın sezon sonuna kadar Pendikspor'a kiralandığını duyurdu.



Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Oğulcan Çağlayan'ın 2022-2023 sezonu için bedelsiz geçici transferi gerçekleştirilen Giresun Spor Kulübü Derneği ile Şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Buna göre futbolcunun 2022-2023 sezonu kalan yarısı için bedelsiz geçici transferi konusunda Pendikspor Futbol A.Ş. ile anlaşmaya varılmış olup ücretlerinin tamamı Pendikspor Futbol A.Ş. tarafından ödenecektir." ifadeleri kullanıldı.



Yaz transfer döneminde bedelsiz olarak Giresunspor'a kiralanan oyuncu, Karadeniz ekibinde çıktığı 11 maçta 1 asist yaptı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ