Galatasaray'dan Onyedika hamlesi

Galatasaray, Club Brugge forması giyen Raphael Onyedika ile anlaşmaya vardı ancak kulübü henüz ikna olmadı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Onyedika hamlesi
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10 Eylül 2024 21:47
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, orta saha transferi için çarpıcı bir hamleye imza attı.

Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre; Galatasaray, 23 yaşındaki orta saha Raphael Onyedika ile 5 yıllık anlaşmaya vardı ancak Club Brugge teklifi reddetti.

Haberde, Nijeryalı futbolcunun, Galatasaray'a transfer olmak istediğini kulübe bildirdiği belirtildi.

Galatasaray, Club Brugge'ü ikna etmek için çalışmalarını sürdürürken 23 yaşındaki oyuncunun da kulübüne baskı yaptığı kaydedildi.

10 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcu, bu sezon Club Brugge formasıyla çıktığı 6 resmi maçta gol katkısı yapamadı.

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