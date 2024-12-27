Galatasaray'dan Mikautadze'ye yeni teklif!

Galatasaray'ın ara transferdeki gözdesi Georges Mikautadze için dev rakipleri var! Sarı kırmızılı kulübün kadrosuna katmayı çok istediği Gürcü forvete Avrupa'nın beş büyük liginin önde gelen temsilcileri de talip oldu.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Okan Buruk'un takımında görmek istediği Mikautadze için Lyon Kulübü'ne 17 milyon avroluk resmî teklif veren sarı kırmızılıların bu transferde çok ciddi ve çetin rakiplerinin olduğu ortaya çıktı. Lyon'un sezon sonuna kadar 120 milyon avroluk oyuncu satışı yapma mecburiyetinde olması, Avrupa'nın devlerini Mikautadze konusunda iştahlandırdı.
18.5 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF
İtalya'dan Roma ve Bologna, İngiltere'den West Ham ile Everton, Almanya'dan ise Bayer Leverkusen'in, Mikautadze için devrede olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 17 milyon euro'luk teklifi, Lyon'dan kabul görmedi. Sarı kırmızılıların vakit kaybetmeden Fransız ekibine ikinci teklifini 18,5 milyon euro olarak yapması bekleniyor.
GALATASARAY'IN PLANI
Lyon ise 25 milyon euro isterken Galatasaray, sonraki satıştan pay formülü ile rakiplerini ekarte etmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk Mikautadze'yi üç yıldır takip ettiklerini söylemişti.
Lyon'da bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.
GALATASARAY'IN TEKLİFİ
Okan Buruk'un takımında görmek istediği Mikautadze için Lyon Kulübü'ne 17 milyon avroluk resmî teklif veren sarı kırmızılıların bu transferde çok ciddi ve çetin rakiplerinin olduğu ortaya çıktı. Lyon'un sezon sonuna kadar 120 milyon avroluk oyuncu satışı yapma mecburiyetinde olması, Avrupa'nın devlerini Mikautadze konusunda iştahlandırdı.
18.5 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF
İtalya'dan Roma ve Bologna, İngiltere'den West Ham ile Everton, Almanya'dan ise Bayer Leverkusen'in, Mikautadze için devrede olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 17 milyon euro'luk teklifi, Lyon'dan kabul görmedi. Sarı kırmızılıların vakit kaybetmeden Fransız ekibine ikinci teklifini 18,5 milyon euro olarak yapması bekleniyor.
GALATASARAY'IN PLANI
Lyon ise 25 milyon euro isterken Galatasaray, sonraki satıştan pay formülü ile rakiplerini ekarte etmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk Mikautadze'yi üç yıldır takip ettiklerini söylemişti.
Lyon'da bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.