Galatasaray'dan Mikautadze'ye yeni teklif!

Galatasaray, Georges Mikautadze için Lyon'a 18.5 milyon euro'luk yeni bir teklif yapmayı planlıyor.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'dan Mikautadze'ye yeni teklif!
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27 Aralık 2024 08:28
Galatasaray'ın ara transferdeki gözdesi Georges Mikautadze için dev rakipleri var! Sarı kırmızılı kulübün kadrosuna katmayı çok istediği Gürcü forvete Avrupa'nın beş büyük liginin önde gelen temsilcileri de talip oldu.

GALATASARAY'IN TEKLİFİ

Okan Buruk'un takımında görmek istediği Mikautadze için Lyon Kulübü'ne 17 milyon avroluk resmî teklif veren sarı kırmızılıların bu transferde çok ciddi ve çetin rakiplerinin olduğu ortaya çıktı. Lyon'un sezon sonuna kadar 120 milyon avroluk oyuncu satışı yapma mecburiyetinde olması, Avrupa'nın devlerini Mikautadze konusunda iştahlandırdı.

18.5 MİLYON EURO'LUK YENİ TEKLİF

İtalya'dan Roma ve Bologna, İngiltere'den West Ham ile Everton, Almanya'dan ise Bayer Leverkusen'in, Mikautadze için devrede olduğu ifade edildi. Galatasaray'ın 17 milyon euro'luk teklifi, Lyon'dan kabul görmedi. Sarı kırmızılıların vakit kaybetmeden Fransız ekibine ikinci teklifini 18,5 milyon euro olarak yapması bekleniyor.

GALATASARAY'IN PLANI

Lyon ise 25 milyon euro isterken Galatasaray, sonraki satıştan pay formülü ile rakiplerini ekarte etmeyi planlıyor. Teknik direktör Okan Buruk Mikautadze'yi üç yıldır takip ettiklerini söylemişti.

Lyon'da bu sezon 21 maçta sahaya çıkan Mikautadze, 7 gol attı ve 1 asist yaptı.

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