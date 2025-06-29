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Galatasaray'dan Gabriel Sara için rekor bonservis talebi!

Aston Villa, Gabriel Sara için Galatasaray'ın kapısını çaldı. Sarı-kırmızılılar ise Brezilyalı futbolcu için rekor bedel talep etti. İşte detaylar...

calendar 29 Haziran 2025 11:32
Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan Gabriel Sara için rekor bonservis talebi!
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Galatasaray'ın yeni sezon planlamasında önemli bir yer tutan Gabriel Sara'ya İngiltere'den talip çıktı.

Sarı-kırmızılıların orta sahasında etkili bir performans sergileyen Brezilyalı oyuncuya, Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'nın ilgi gösterdiği öğrenildi. 

GALATASARAY 40 MİLYON EURO İSTEDİ



İngiliz temsilcisinin, 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a 20 milyon Euro seviyesinde bir teklif sunduğu iddia edildi. Ancak sarı-kırmızılı yönetimin bu rakamı yeterli bulmadığı ve pazarlık masasına 40 milyon Euro'dan oturduğu ifade edildi.

TRANSFERİN GERÇEKLEŞMESİ DURUMUNDA TARİHE GEÇECEK

Transferin bu rakama gerçekleşmesi durumunda Brezilyalı orta saha, en yüksek bedelli transfer satışı olarak Galatasaray ve Süper Lig tarihine geçecek.

G.SARAY, SARA İÇİN 18 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDEDİ

Galatasaray, başarılı orta saha oyuncusunu geçtiğimiz sezon başında İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'den 18 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon sarı kırmızılı formayla 45 maça çıkan Sara, 2 gol 9 asistlik katkı sağladı. 

 


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