Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme!

Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, Fenerbahçe'ye göndermede bulundu.
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!
İbrahim Göknar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir haber geldi. Rakip kulübümüz ocak ayı kampını Dominik Cumhuriyeti'nde yapacakmış. Önümüzdeki sene de Dominik Ligi'ne katılacaktır. İletmemi söylediler. Mazur görün lütfen.
"ZANIOLO 35 MİLYON DEDİK OLMADI"
"Nedir, söyleyeyim; net borç alacak toplantısında 290 milyon dolar borç var, hani burada 800 ya, orada 290 yazıyor. Bizim kendi resmi raporumuz. Gelelim şu alacak, hep alacak, kimden alacağız biz bunu, biz bu alacakları kimden alacağız, yıllardır alacak, bir türlü gelmiyor bu alacaklar. Bankalar Birliği'ne gelelim; çok doğru olarak destelediğimiz oradan çıkmak. Tamam yapalım da Bankalar Birliği borcumuz 2.5 - 3 milyar lira. Bu rakamın yüzde 10'u, yüzde 90 alacak nerede? Biz sıcak para peşindeyiz, çok doğal. Yanlış değil, durum bu. Geldiğimiz durum bu çünkü. Borç gerçektir, meşrudur. Alacak belli olmaz. Futbolcularımız için de böyledir, herkes için böyledir. Zaniolo 35 milyon dolar dedik, olmadı olabilir. B planımız yoktu. Hareket edemedik. B planımız olsa o zaman daha farklı yollara gidebilme imkanımız olurdu, yapamadık beceremedik."
"G.SARAY'IN BORCU 800 MİLYON DOLARDIR"
"Madalyonun diğer yüzü buradadır. Maalesef üzülerek belirtiyorum; toplam borç ve yükümlülüklerimiz, lütfen şaşırmayın, 30'a bölersek 800 milyon dolardır. Galatasaray'ın Mayıs 2024 itibarı ile toplam sportif, dernek 26.5 milyar lira. Öyle yazıyor. Benim kılavuzum duyum falan değil. Kılavuzum Galatasaray Spor Kulübü'nün yayınladığı resmi faaliyet raporudur. Rakamlar oradan alınmıştır."
FENERBAHÇE'YE GÖNDERME!
İbrahim Göknar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bir haber geldi. Rakip kulübümüz ocak ayı kampını Dominik Cumhuriyeti'nde yapacakmış. Önümüzdeki sene de Dominik Ligi'ne katılacaktır. İletmemi söylediler. Mazur görün lütfen.
"ZANIOLO 35 MİLYON DEDİK OLMADI"
"Nedir, söyleyeyim; net borç alacak toplantısında 290 milyon dolar borç var, hani burada 800 ya, orada 290 yazıyor. Bizim kendi resmi raporumuz. Gelelim şu alacak, hep alacak, kimden alacağız biz bunu, biz bu alacakları kimden alacağız, yıllardır alacak, bir türlü gelmiyor bu alacaklar. Bankalar Birliği'ne gelelim; çok doğru olarak destelediğimiz oradan çıkmak. Tamam yapalım da Bankalar Birliği borcumuz 2.5 - 3 milyar lira. Bu rakamın yüzde 10'u, yüzde 90 alacak nerede? Biz sıcak para peşindeyiz, çok doğal. Yanlış değil, durum bu. Geldiğimiz durum bu çünkü. Borç gerçektir, meşrudur. Alacak belli olmaz. Futbolcularımız için de böyledir, herkes için böyledir. Zaniolo 35 milyon dolar dedik, olmadı olabilir. B planımız yoktu. Hareket edemedik. B planımız olsa o zaman daha farklı yollara gidebilme imkanımız olurdu, yapamadık beceremedik."
"G.SARAY'IN BORCU 800 MİLYON DOLARDIR"
"Madalyonun diğer yüzü buradadır. Maalesef üzülerek belirtiyorum; toplam borç ve yükümlülüklerimiz, lütfen şaşırmayın, 30'a bölersek 800 milyon dolardır. Galatasaray'ın Mayıs 2024 itibarı ile toplam sportif, dernek 26.5 milyar lira. Öyle yazıyor. Benim kılavuzum duyum falan değil. Kılavuzum Galatasaray Spor Kulübü'nün yayınladığı resmi faaliyet raporudur. Rakamlar oradan alınmıştır."